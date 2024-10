Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241009-1: Polizei stellt mehr als acht Kilo Drogen sicher

Kerpen (ots)

Kriminalbeamte ermitteln mutmaßliche Drogendealer

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalbeamten der Polizei Rhein-Erft-Kreis müssen sich vier Beschuldigte (30, 28, 24, 23) wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels in einem Verfahren verantworten. Die Männer sollen in einem Park in Kerpen-Buir Drogen verkauft haben. Polizisten durchsuchten am Montag (7. Oktober) die Wohnungen von zwei Beschuldigten (30, 23) in Kerpen und stellten dabei unter anderem rund viertausend Ecstasytabletten, fast sieben Kilogramm Marihuana sowie etwa anderthalb Kilogramm synthetische Drogen sicher. Die beiden Wohnungsinhaber nahmen die Beamten vorläufig fest.

Zeugenhinweise, Informationen aus Bürgergesprächen und umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der vier Männer. Die Kriminalpolizisten erwirkten einen richterlichen Beschluss und durchsuchten am Montag die Wohnungen von zwei Verdächtigen (30, 23). Dabei fanden die Einsatzkräfte neben Cannabiserzeugnissen und synthetischen Drogen, auch Equipment, das für die Herstellung von Amphetaminen genutzt werden kann.

Der 30-Jährige soll zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (sc)

