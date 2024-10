Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241008-1: Unbekannte/r nach Unfall im Kreisverkehr geflüchtet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Autofahrer oder einer unbekannten Autofahrerin, die beim Einfahren in einen Kreisverkehr in Bedburg am Montagvormittag (7. Oktober) an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein soll. Ein Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen fuhr ein Motorradfahrer (17) gegen 10.30 Uhr im Kreisverkehr Adolf-Silverberg-Straße und Kirdorfer Allee. Vom Glescher Weg aus soll dann ein unbekanntes Fahrzeug in den Kreisverkehr eingefahren sein. Der Fahrer oder die Fahrerin habe dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet. Um eine Kollision zu vermeiden habe der Zweiradfahrer stark bremsen müssen und sei gestürzt. Das unbekannte Fahrzeug sei vermutlich in Richtung Adolf-Silverberg-Straße davongefahren.

Alarmierte Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen übernommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell