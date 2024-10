Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241007-5: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brühl (ots)

Otto-Wels-Straße kurzzeitig gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall in Brühl ist am Montagmorgen (7. Oktober) ein Fahrradfahrer (15) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Jugendlichen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten kurzzeitig die Otto-Wels-Straße zwischen dem Kreisverkehr Bonnstraße und der Straße "Falkenluster Allee".

Laut ersten Erkenntnissen war der 15-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 8.45 Uhr auf der Otto-Wels-Straße (K 7) in Fahrtrichtung Rheinstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr der Fahrer (42) eines Einsatzfahrzeugs (PKW) der Feuerwehr in die gleiche Richtung. Der Jugendliche habe beabsichtigt nach links auf einen Radweg zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die beiden Unfallbeteiligten zusammen. Dabei stürzte der 15-Jährige und zog sich die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallstelle ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

