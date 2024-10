Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241007-2: Polizisten nehmen Verdächtigen in Haus fest

Bergheim (ots)

Mann soll versucht haben Gegenstände zu stehlen

Polizisten haben am frühen Samstagmorgen (5. Oktober) einen Verdächtigen (44) in Bergheim-Thorr festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen in einen Kellerraum eingedrungen zu sein und versucht zu haben Kleidungsstücke zu entwenden. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Aufmerksame Zeugen haben laut ersten Informationen gegen 3 Uhr einen Mann auf einem Fahrrad beobachtet, der an verschiedenen Haustüren im Bereich der Straße "Obere Loh" gerüttelt habe. Kurz darauf sei er mit einer Taschenlampe durch eine unverschlossene Türe in ein Haus hineingegangen. Der Zeuge informierte die Polizei.

Alarmierte Beamte fuhren umgehend zum Tatort und stellten den Verdächtigen im Haus. Sie nahmen ihn fest und brachten den nunmehr Beschuldigten in ein Polizeigewahrsam. Zudem stellten sie seine Handschuhe sicher und sicherten weitere Spuren am Tatort. Der 44-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des versuchten Diebstahls in einem Verfahren verantworten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell