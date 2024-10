POL-REK: 241007-4: Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Auto kollidierte mit Baum Die Fahrerin (41) eines VW erlitt am Sonntagabend (6. Oktober) in Erftstadt nach einem Aufprall gegen einen Baum so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Laut ersten Informationen meldeten Zeugen das verunfallte Auto gegen 19.30 Uhr auf der Landstraße (L) 162 zwischen Gymnich und ...

