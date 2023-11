Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungseinbruch

Gossersweiler-Stein (ots)

Am 14.11.23 im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 19:15 Uhr kam es im Westring zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und entwendeten Wertgegenstände. Der genaue Schaden muss noch erhoben werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

