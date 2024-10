Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241008-3: Polizisten stoppen gefährliche Fahrt eines Randalierers - Zwei Polizisten verletzt

Hürth (ots)

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis leistete Widerstand

Am Montagabend (7. Oktober) haben Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis und der Polizei Euskirchen nach einer Verfolgungsfahrt einen Autofahrer (55) in Euskirchen gestoppt. Der 55-Jährige hatte mehrere Verkehrsverstöße begangen. Zuvor hatte der Mann Zeugen in Hürth belästigt und eine Polizeibeamtin verletzt.

Gegen 14 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei. Sie gab an, dass der 55-Jährige an ihrem Haus in Hürth-Fischenich randalieren und sie bedrohen würde. Als die Beamten eintrafen, stand der aggressive Mann vor dem Wohnhaus und schlug auf das Auto der Melderin ein. Die Beamten stellten den Randalierer und fixierten ihn. Dabei leistete er Widerstand und verletzte eine Polizistin. Bei der Personenkontrolle stellten die Uniformierten fest, dass der 55-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten untersagtem ihm die Weiterfahrt und nahmen ihn in Gewahrsam. Als er anschließend angab, medizinische Probleme zu haben, brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus.

Gegen 18.15 Uhr beobachteten Polizisten, wie der 55-Jährige am Steuer eines VW Fox saß und auf der Gennerstraße in Richtung Luxemburger Straße fuhr. Als der Autofahrer die Beamten sah, beschleunigte er und missachtete die Anhaltezeichen der Streifenwagenbesatzung. Die Polizeibeamten fuhren hinterher. Der VW-Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Bundesstraße (B) 265 zunächst in Richtung Erftstadt. An der Anschlussstelle Erftstadt fuhr der Mann auf die Bundesautobahn (BAB) 1 in Richtung Trier ab und verließ die A 1 schließlich an der Anschlussstelle Euskirchen. Dort setzte er seine Flucht über die Frauenberger Straße, die Kommerner Straße, die Gerberstraße, die Alleestraße, die Oststraße und die Kölner Straße fort.

In Höhe der Hausnummer 76 versperrte ein Streifenwagen der Polizei Euskirchen den Weg und stoppte so den VW. Dabei kam es zur Kollision des Fox mit zwei Dienstfahrzeugen der Polizei. Als der 55-Jährige sich weigerte, aus dem Auto zu steigen, schlugen die Beamten das Fenster seines Autos ein. Dabei verletzten sich ein Polizist und der Fahrzeugführer. Bei der anschließenden Befragung nahmen die Beamten Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln wahr. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamin und Opiate. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an. Rettungskräfte brachten den Mann nach einer Untersuchung in eine Fachklinik.

Die Polizeibeamten stellten den Fox sicher und fertigten mehrere Anzeigen. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Verfolgungsfahrt aufgenommen. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall mit den Streifenwagen hat die Polizei Bonn aus Neutralitätsgründen übernommen. (jus)

