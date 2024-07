Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Brand in Mehrfamilienhaus

Rastatt (ots)

Nach einem Brandausbruch am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße laufen aktuell die Löschmaßnahmen der Feuerwehr. Die Friedrich-Ebert-Straße ist derzeit zwischen der Lützowerstraße und der Josefstraße gesperrt. Sämtliche Bewohner dürften zwischenzeitlich das Gebäude teils mit Hilfe von Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei verlassen haben. Ein Mann hat möglicherweise Rauch eingeatmet und ist vor Ort in Behandlung beim Rettungsdienst. Brandausbruch war gegen 15:30 Uhr in einer Dachgeschosswohnung. Über die Brandursache und das Ausmaß des Feuers kann noch keine Aussage getroffen werden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell