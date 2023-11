Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus

Oberhausen (ots)

Am Dienstagmorgen den 07.11.2023 um 04:10 Uhr wurde bei der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus auf dem Findlingsweg gemeldet. Diese alarmiert daraufhin den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 2 sowie den Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Königshardt. Vor dem Eintreffen der Einheiten hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Personen wurden vom Rettungsdienst erstversorgt, eine Person wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Im Erdgeschoss war eine leicht Verrauchung zu erkennen. Im Bereich eines Kabelschachtes wurde die Zwischendecke aufgenommen. Hier mussten einige Glutnester abgelöscht werden. Die weitere Erkundung des Gebäudes ergab, dass sich das Feuer über den Kabelschacht schon auf das erste Obergeschoss sowie auf den Dachbereich ausgebreitet hat. Auch hier wurden Glutnester in den Zwischendecken abgelöscht. Im Dachbereich mussten dazu auch ca. 5 qm der Dachhaut entfernt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung der Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell