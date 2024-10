Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241008-2: 20-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall in Frechen ist am Montagmorgen (7. Oktober) eine Fahrradfahrerin (20) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Ermittler des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 5.30 Uhr sei die 20-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs Blindgasse und Alte Straße gefahren. Zeitgleich war ein Autofahrer mit seinem Mercedes ebenfalls auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt zur Straße "Freiheitsring" sei der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von hinten gegen das Fahrrad gestoßen. Die Fahrradfahrerin sei gestürzt und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell