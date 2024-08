POL-SO: Rehe auf der Straße - Auto überschlägt sich

Soest (ots) - Bereits am 05.08.2024 um 16:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein E-Scooter-Fahrer gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren ist. Gestürzt soll er sein und dann einfach seine Fahrt fortgesetzt haben. So berichten es zwei Zeugen der Polizei: Der E-Scooter-Fahrer sei singenderweise über den Opmünder Weg in Soest gefahren. In Höhe der Unfallstelle ist er gegen ein geparktes Auto gefahren, ...

mehr