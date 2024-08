Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Scheune brennt nieder

Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte am Donnerstagfrüh einen Gebäudebrand in Biberach.

Ulm (ots)

Kurz nach 3 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Birkenharder Straße aus. Dort stand eine Scheune in Flammen. In dem Gebäude befanden sich mehrere hunderte Strohballen, rund 600 Tonnen Getreide und Raps sowie zwei landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Anhänger konnten aus der brennenden Scheune noch rechtzeitig herausgebracht werden. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse wurde ein Raub der Flammen. Denn die Scheune brannte komplett nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Gegen 4.45 Uhr war der Brand größtenteils gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die wird sich aber wohl im Bereich von mindestens 400.000 Euro bewegen. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften im Einsatz. Die Löscharbeiten mit Brandwache dauern aktuell noch an. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Straße zwischen Biberach und Birkenhard kam es nicht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

