Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht eines singenden E-Scooter Fahrers

Soest (ots)

Bereits am 05.08.2024 um 16:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein E-Scooter-Fahrer gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren ist. Gestürzt soll er sein und dann einfach seine Fahrt fortgesetzt haben.

So berichten es zwei Zeugen der Polizei: Der E-Scooter-Fahrer sei singenderweise über den Opmünder Weg in Soest gefahren. In Höhe der Unfallstelle ist er gegen ein geparktes Auto gefahren, gestürzt und dann einfach weitergefahren ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Die beiden Zeugen können den Flüchtigen wie folgt beschreiben:

- Männlich - 35 - 40 Jahre alt - ca. 1,70 Meter groß - korpulent - deutschsprachig - Glatze - schwarzes T-Shirt - schwarze Hose - rundes, rotes Gesicht - schwarzer E-Scooter

Leider haben die bisherigen Ermittlungen nicht dazu geführt, dass der Unfallverursacher ermittelt werden konnte. Daher sucht die Polizei nun weitere Zeugen die entweder Angaben zum Unfall, aber insbesondere vom Unfallflüchtigen machen können.

Hinweise gerne per Telefon unter 02921 91000 oder an die nächste Polizeidienststelle.

