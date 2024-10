Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Kind angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt derzeit aufgrund einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag (22.10.2024) gegen 07:50 Uhr in der Heimerdinger Straße, auf Höhe der Bushaltestelle "Turnhalle", in Hirschlanden ereignete. Ein zehnjähriger Junge wollte vor einem haltenden Schulbus die Heimerdinger Straße überqueren und trat aus diesem Grund auf die Fahrbahn. Zeitgleich passierte ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeuglenker mit einem mutmaßlichen Kleintransporter den Schulbus und streifte im weiteren Verlauf mit seinem Fahrzeug den Jungen. Dieser stürzte aufgrund der seitlichen Kollision zu Boden. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen. Der Fahrzeugführer erkundigte sich zunächst nach dem Wohl des Kindes. Aus Angst, nicht pünktlich zu Unterrichtsbeginn im Schulklassenraum zu sein, rannte der Junge direkt in die Schule. Auch der bislang noch unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder stuttgart-vahiningen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

