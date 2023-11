Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Taschendiebstähle in der Innenstadt

Speyer (ots)

Am 15.11.2023 kam es am Postplatz in einem kurzen Zeitraum zu zwei Taschendiebstählen. Zwischen 11:00 - 11:30 Uhr wurde eine 64-jährige Frau auf dem Weg von der Gilgenstraße zur Maximilianstraße am Postplatz angerempelt. In einem Geschäft in der Maximilianstraße bemerkte die Frau das offenstehende Hauptfach ihres Rucksacks und das Fehlen ihres Geldbeutels, welcher sich zuvor darin befand. Zwischen 12:30 - 12:45 Uhr befand sich eine 61-jährige Frau zunächst in einem Geschäft in der Postgalerie. Nach Verlassen der Postgalerie bemerkte die Frau am Postplatz das Fehlen ihres Geldbeutels in ihrer Handtasche. In beiden Fällen bewegt sich die Schadenssumme im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Wer hat in den genannten Zeiträumen am Postplatz oder in der Postgalerie verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

