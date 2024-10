Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (28.10.2024) gegen 21:30 Uhr brachen bislang noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Ernst-Kauffmann-Straße im Ludwigsburger Osten ein. Mutmaßlich über ein eingeschlagenes Kellerfenster und eine aufgebrochene Kellertüre verschafften sich die Täter Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten mehrere Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter einige Schmuckstücke. Ein Hausbewohner, der zeitglich nach Hause kam, nahm Geräusche aus dem Wohnhaus war und wählte den Notruf. Mutmaßlich flüchteten in dieser Zeit die Täter unerkannt. Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenwagenbesatzungen verliefen ohne Erfolg. Die Höhe des Diebesgutes sowie die der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07141 18-5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Ludwigsburg zu wenden.

