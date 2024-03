Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Einbruchversuche in geparkte Pkw

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom Freitagabend bis zum Samstagmorgen kam es jeweils auf einem Parkplatz in der Unteren Langgasse und am Melchior-Heß-Park in Speyer zu einem versuchten Einbruch in einen dort geparkten Pkw. Bei beiden Fahrzeugen wurden die Dreiecksscheiben mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen, zu einem Diebstahl aus den Pkws kam es schlussendlich jedoch nicht.

Wer hat in der Tatnacht im Bereich der oben genannten Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

