POL-PPRP: Zigarettenautomat beschädigt

In einem Reihenhaus in der Dammstraße kam es am 14.01.2024, gegen 16 Uhr, zu einem Kaminbrand innerhalb der Deckenverkleidung. Die Brandursache ist noch nicht abschließend ermittelt, Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit jedoch nicht vor. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

