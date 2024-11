POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Fahrer unter Drogeneinfluss: Pkw-Lenker landet im Fluss

Freudenstadt (ots) - In ein Restaurant auf dem Marktplatz ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Nach bisherigem Kenntnisstand drangen die noch unbekannten Täter unerlaubt zwischen 05:30 Uhr und 07:00 Uhr in das Restaurant in der Straße "Marktplatz" ein. Anschließend begab sich die Täterschaft ins Innere und verschaffte sich dort mittels eines unbekannten ...

mehr