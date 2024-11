POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kind bei Unfall verletzt

Horb am Neckar (ots) - Noch unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag und Dienstag in Nordstetten einen Milchautomaten aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde zwischen Montag, 10:00 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr ein Milchautomat aufgehebelt und anschließend Bargeld in Höhe von rund 400 Euro, durch bislang unbekannte Täterschaft entwendet. Die ...

