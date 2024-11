Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Schwerer Verkehrsunfall in Remchingen

Remchingen (ots)

Heute Morgen gegen 07:20 Uhr hat sich auf der Straße "Am Eisengraben" ein Verkehrsunfall ereignet bei dem ein Junge schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Verkehrspolizei Pforzheim, war der Junge mit weiteren Kindern auf dem Weg zur Bushaltestelle in der Straße "Am Eisengraben". Die Gruppe befand sich auf dem dortigen Fahrbahnteiler. Zeitgleich befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Dacia die Straße "Am Eisengraben" von Nöttingen kommend in Richtung Wilferdingen. Unmittelbar vor dem Fahrzeug betrat der Junge aus noch ungeklärter Ursache die Fahrbahn. Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem 12-Jährigen, bei dem der Junge schwer jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Er musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Auch die 53-jährige Fahrerin des Dacia erlitt gesundheitliche Beschwerden und wurde ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell