POL-Pforzheim: (Mühlacker) Illingen - Brand in Mehrfamilienhaus

Illingen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es gegen 04:20 Uhr in der Luigstraße zu einem Brand in einer Wohnung eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer im Schlafzimmer einer Wohnung aus, welche bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand stand. Insgesamt befanden sich vier Personen und zwei Hunde im Gebäude. Zwei Bewohner konnte das Haus selbstständig verlassen. Zwei weitere Bewohner sowie die beiden Hunde wurden durch die Feuerwehr gerettet. Ein Mann zog sich durch Rauchgas mittelschwere Verletzungen zu, eine weitere männliche Person wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Ein Feuerwehrangehöriger wurde offenbar durch einen Hundebiss leicht verletzt. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist unbewohnbar. Die anderen Wohnungen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder bezogen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

