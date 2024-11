Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Unfallflucht in Brötzingen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Verkehrszeichen kurz nach dem Arlinger Tunnel beschädigt und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ein silberner Audi A4 Avant am Sonntag, gegen 0:40 Uhr, nach dem Arlinger Tunnel in Fahrtrichtung Wildbader Straße, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen beschädigte er ein Verkehrszeichen, welches auf einer Verkehrsinsel angebracht war. Der hinterlassene Sachschaden hierbei beläuft sich auf rund 300 Euro.

Der Pkw-Lenker fuhr anschließend auf der Gegenfahrbahn weiter. An der nächsten Einmündung zur Wildbader Straße missachtete er zudem das Rotlicht an der dortigen Ampelanlage. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Unfall in Fahrtrichtung Neuenbürg. Am Fahrzeug dürften Beschädigungen im Frontbereich auf der rechten Seite entstanden sein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 an die Verkehrspolizeiinspektion zu wenden.

Lilly Bayerl, Pressestelle

