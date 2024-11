Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Täterfestnahme nach exhibitionistischen Handlungen

Pforzheim (ots)

Am Freitagmittag hatte ein 38-jähriger Mann in der Pforzheimer Innenstadt sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Mann gegen 15:00 Uhr am "Schloßberg" sein Glied entblößt und dieses manipuliert. Eine Frau in unmittelbarer Nähe bemerkte dies und fühlte sich durch dieses Verhalten sexuell belästigt. Sie meldete den Vorfall der Polizei, woraufhin nach dem Tatverdächtigen gefahndet wurde. Dieser konnte zügig durch eine Streifenwagenbesatzung in Tatortnähe festgenommen werden. Nach anschließenden polizeilichen Folgemaßnahmen wurde der Mann wieder auf freiem Fuß entlassen.

Lilly Bayerl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell