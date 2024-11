Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Autofahrerin alkoholisiert am Steuer

Calw (ots)

Eine Fiat-Fahrerin touchierte am Freitagmorgen einen geparkten Pkw, nachdem sie absolut fahruntüchtig unterwegs war.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 07:00 Uhr, dass eine 49-jährige Frau, in der Robert-Bosch-Straße, offensichtlich unter Alkoholeinfluss beim Einparken ein Fahrzeug touchierte. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung konnten die Polizeibeamten keinen Schaden am Fahrzeug feststellen dafür jedoch Alkoholgeruch bei der Autofahrerin. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp 3 Promille. In der Folge wurde bei der Frau eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Lilly Bayerl, Pressestelle

