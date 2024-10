LPI-J: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Beim entspannten Einkauf in einem Discounter in der Erich-Weinert-Straße ließ eine 82-Jährige ihre Tasche am Einkaufswagen kurzzeitig unbeobachtet. Diesen Moment nutzte ein Unbekannter aus und griff aus der Tasche das Portemonnaie samt Zahlungskarte der Frau. Mit der Karte begab er sich anschließend zu einem Geldautomaten am Waldsiedlungsmarkt und hob noch am selben ...

mehr