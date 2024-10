Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbeobachteten Moment diebisch ausgenutzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Beim entspannten Einkauf in einem Discounter in der Erich-Weinert-Straße ließ eine 82-Jährige ihre Tasche am Einkaufswagen kurzzeitig unbeobachtet. Diesen Moment nutzte ein Unbekannter aus und griff aus der Tasche das Portemonnaie samt Zahlungskarte der Frau. Mit der Karte begab er sich anschließend zu einem Geldautomaten am Waldsiedlungsmarkt und hob noch am selben Dienstagnachmittag über 1.000 Euro Bargeld ab. Die Zahlungskarte wurde nun gesperrt, sodass keine weiteren Abbuchungen möglich sind. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit mögliche Videoüberwachungsanlagen.

