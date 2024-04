Feuerwehr Kaarst

FW-NE: Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus

Kaarst (ots)

Die Feuerwehr Kaarst wurde heute gegen 14:55 Uhr zu einem Brandereignis nach Kaarst, in die Broicherdorfstraße alarmiert. In einem Wohn- & Geschäftshaus war es im Treppenhaus zu einem Feuer im 5.OG gekommen. Die Ursache ist bisher unbekannt und Stand der Polizeilichen Ermittlungen. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr wurden Löschversuche durch die Hausmeister unternommen. Die Feuerwehr übernahm im Anschluß die Löschmaßnahmen. Im weiteren Verlauf wurden die angrenzenden Wohnungen kontrolliert, diese waren glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Im rund 90 Minuten dauernden Einsatz befanden sich 25 Kräfte der Feuerwehr, die Polizei sowie der Kaarster Rettungswagen.

