LPI-J: Kind von Pkw erfasst

Jena (ots) - Aus dem Stadtteil Jena-West entwendeten unbekannte Diebe ein Wohnmobil der Marke Citroen. Sie suchten in der Zeit von Montagabend bis zum darauffolgenden Morgen das blaue Gefährt, welches vor einem Institut abgestellt war, auf und entwendeten es komplett. Das circa 46.000 Euro teure Beutegut wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen zum Diebstahlsdelikt dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

