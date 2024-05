Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Feuerwehr Lübeck im Unwettereinsatz

Lübeck (ots)

Am Sonntag, den 26. Mai, kam es aufgrund einer Unwetterlage im östlichen Schleswig-Holstein im Verlauf des Nachmittags zu Starkregenereignissen, welche auch das Stadtgebiet der Hansestadt Lübeck betroffen haben. Ab 15:50 Uhr erreichten die ersten Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr. Im Zuge der zunehmenden Einsatzzahlen wurde ab 16:00 Uhr für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Lübeck die "Flächenlage" ausgerufen. Der Einsatzschwerpunkt lag in den Stadtteilen St. Lorenz, Vorwerk und Krempelsdorf. Hier kam es aufgrund von Starkregen zu Wassereinbrüchen in Gebäude, in einem Fall war die Elektroverteilung eines Einfamilienhauses betroffen. Hauptsächliche wurde durch die Feuerwehr Wasser abgepumpt. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Lübeck gegen 18:10 Uhr zur Amtshilfe in den Kreis Stormarn auf die A20 Höhe Mönkhagen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und drei betroffenen Personen gerufen. Insgesamt kam es bis 20:30 Uhr zu 105 Unwetterbedingten Einsätzen, bei denen keine Personenschäden festgestellt wurden. Ab 19:30 Uhr wurden die Maßnahmen zur Flächenlage von der Feuerwehrleitstelle zurückgenommen und der Regelbetrieb wieder aufgenommen. Neben den Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Siems, Schönböcken, Vorwerk, Innenstadt, Krummesse, Büssau, Genin, Groß Steinrade, Dummersdorf, Travemünde, Paddelügge/Buntekuh, Dänischburg und Moisling im Einsatz.

