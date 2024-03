Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Feuer im Hotel

Lübeck (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Feuerwehr Lübeck gegen 2:15 Uhr zu einem Brandeinsatz im Stadtteil Kücknitz alarmiert. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Notrufe erreichten die Einsatzleitstelle der Feuerwehr. In einem Hotelbetrieb in Kücknitz Waldhusen sei ein Feuer ausgebrochen. Schnell wurde seitens der Feuerwehr der Kräfteansatz erweitert, so dass insgesamt zwei Löschzüge sowie die mehrere zugeordnete Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr die Einsatzstelle anfuhren. Auf Grund der insgesamt 11 gemeldeten Personen wurde parallel ein größerer Rettungsdiensteinsatz eröffnet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachbereich eines ca. 30 Meter langen Anbaus. Die Feuerwehr rettete drei Personen aus dem Hotel. Die übrigen Gäste konnten das Hotel eigenständig verlassen. Die Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Verletzt wurde niemand.

Die Brandausbreitung von dem Anbau auf das Haupthaus konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Im Rahmen der Löschmaßnahmen musste die angrenzende Bahnstrecke von Lübeck nach Travemünde über mehrere Stunden gesperrt werden. Durch die starke Rauchausbreitung veranlasste der Einsatzleiter eine Warnung der Bevölkerung im Bereich Waldhusen und Rangenberg über das Modulare Warnsystem und die daran angeschlossenen Warn-Apps.

Das Gebäude wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass die Löschmaßnahmen nur durch einen Außenangriff durchgeführt werden konnten. Das Feuer ist unter Kontrolle, die Löschmaßnahmen ziehen sich aber voraussichtlich bis in den späten Vormittag.

Vor Ort waren insgesamt ca. 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Weitere ca. 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden eingesetzt, um den Grundschutz in der Stadt abzudecken.

