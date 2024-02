Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Ernennung und Vereidigung bei der Berufsfeuerwehr Lübeck

25 Anwärter:innen beginnen Ausbildung bei der Feuerwehr

Lübeck (ots)

Für 25 Anwärter:innen, 20 von ihnen im mittleren Dienst und fünf im gehobenen Dienst, beginnt mit der heutigen Vereidigung ein neuer Lebensabschnitt. Stolz und in Uniform gekleidet wiederholten zwei junge Frauen und 23 junge Männer im Audienzsaal des Rathauses den von Innensenator Ludger Hinsen vorgesprochenen Eid.

Die neuen Beamt:innen auf Widerruf erwartet ab dem 1. März 2024 eine abwechslungsreiche Ausbildung. Auf dem Lehrplan stehen Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und der Umgang mit gefährlichen Stoffen. Die 20 Brandmeisteranwärter:innen werden später nicht nur im Brandschutz und in der Technischen Hilfeleistung eingesetzt, sondern erhalten auch die Ausbildung zum/zur Rettungssanitäter:in, um später ebenfalls in der Notfallrettung auf einem Rettungswagen tätig zu sein. Neben den Praktika auf einer der Lübecker Feuer- und Rettungswachen absolvieren sie die Prüfung für den Lkw-Führerschein und nehmen an verschiedenen Sonderlehrgängen teil.

Fünf neue Kollegen haben sich nach einem abgeschlossenen Studium für die Laufbahn im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst entschieden. Nach dem Grundlehrgang an der Akademie der Feuerwehr Lübeck folgen weitere Ausbildungsabschnitte und Lehrgänge, die sie zu Führungskräften der Feuerwehr qualifizieren. Nach der abgeschlossenen Ausbildung zum/zur Oberbrandinspektor werden sie neben einer Sachgebietstätigkeit auch als Einsatzleiter im Einsatzdienst eingesetzt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der heutigen Einstellung von 25 Anwärter:innen die Sicherheit für die Bürger:innen der Hansestadt Lübeck nachhaltig stärken können", so Thomas Köstler, Bereichsleiter der Feuerwehr.

"Diverse kleine und größere Einsatzlagen in Lübeck zeigen deutlich, wie wichtig eine funktionierende Feuerwehr für die Sicherheit der Bevölkerung ist. Umso mehr freue ich mich, dass wir dieses Jahr eine hohe Zahl an Anwärterinnen und Anwärtern einstellen. Ich wünsche allen Anwärterinnen und Anwärtern viel Erfolg bei ihrer Ausbildung und dass sie immer heil von den Einsätzen wiederkommen", so Senator Hinsen.

