Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Neunjähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein neunjähriger Junge wurde am Dienstag, 30. Januar 2024, 07:50 Uhr, in Delmenhorst von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Eine 42-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr mit einem Kleinwagen die Akazienstraße in Richtung Platanenstraße als plötzlich der neunjährige Delmenhorster auf die Straße trat. Er wurde vom Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Zwar stand er anschließend selbständig wieder auf, hatte aber Verletzungen am Kopf erlitten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell