Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lkw rutscht gegen Baum

Bürden (ots)

Dienstagmorgen kam ein Lkw auf der winterglatten Dorfstraße in Bürden in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Zugmaschine seitlich gegen einen Baum. Die Feuerwehr war zum Binden der auslaufenden Betriebsflüssigkeiten im Einsatz, um eine Verunreinigung des nahegelegenen Wasserschutzgebietes zu verhindern. Aufgrund der Größe des Sattelzuges musste eine Bergung durch den Abschleppdienst in zwei Etappen, also zuerst das Zugfahrzeug und später der Auflieger, erfolgen. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Am Lkw entstand ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro. Auch der Baum wurde stark beschädigt.

