Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch im Doppelpack

Jena (ots)

Mit jeweils gleicher Vorgehensweise verschafften sich Gesetzesbrecher Zugang zu zwei Fahrzeugen in der Theobald-Renner-Straße. Vermutlich in der Nacht zum Dienstag zerstörten sie eine Scheibe an den geparkten Pkw und gelangten somit ins Innere. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde in beiden Fällen nur Sachschaden verursacht. Welche Absicht die Diebe hatten, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

