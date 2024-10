Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermutlich Zahlenschloss geknackt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dorndorf-Steudnitz: Mit einem Zahlenschloss sicherte am Dienstagmorgen ein Mädchen ihr Fahrrad an einer Haltestelle in der Brückenstraße. Als sie am Nachmittag zum Abstellort zurückkehrte, war nur das das Zahlenschluss vorhanden. Dies wies jedoch keine Beschädigung auf. Vermutlich nutzte der unbekannte Dieb die Zeit der Abwesenheit und knackte die Zahlenkombination. Anschließend entfernte er oder sie sich mit dem circa 150,- Euro teuren Rad in unbekannte Richtung. Am Morgen des Folgetages war der Ärger darüber fast wieder verflogen. Das Rad wurde am örtlichen Bahnhof festgestellt. Mit Freudestrahlen kann die 10-Jährige nun wieder fahrend am Straßenverkehr teilnehmen.

