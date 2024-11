Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Drei Wohnungseinbrüche beschäftigt die Kriminalpolizei -Zeugen gesucht-

Ispringen (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagabend ist es in Ispringen gleich zu drei Einbrüchen gekommen, bei denen bislang unbekannte Täter in Wohnhäuser eindrangen.

Der erste Einbruch ereignete sich im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 13:25 Uhr, in einem Reihenhaus im Buchenweg. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang, indem sie ein Fenster aufbrachen. Nur wenige Stunden später, am Freitag, zwischen 15:10 Uhr und 19:30 Uhr, drangen Unbekannte in ein weiteres Reihenhaus in der Schwarzwaldstraße ein. Hier verschafften sie sich Zugang durch das gewaltsame öffnen einer Tür.

Zu einem dritten Einbruch kam es am Freitag zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Rothsberg. Auch hier gelangten die Täter gewaltsam durch das Öffnen eines Fensters ins Innere.

Ob und welches Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wird geprüft, ob ein Tatzusammenhang zwischen diesen drei Einbrüchen besteht.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231/186 4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell