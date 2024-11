POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Wohnhaus von Einbrechern aufgesucht - ohne Diebesgut davon

Maulbronn (ots) - Mehrere tausend Euro Diebesgut in Form von Bargeld und Schmuck haben Unbekannte am Samstagnachmittag nach einem Einbruch erbeutet. Mit bisherigem Ermittlungsstand betraten die Einbrecher zwischen 14:00 Uhr und 19:50 Uhr das in der Straße "In den Kapellengärten" gelegene Grundstück. Über den ...

mehr