Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Mehrere Autos zerkratzt

Velen (ots)

Tatort: Velen, Kolpingstraße;

Tatzeit: 09.03.2024, 19.55 Uhr;

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter am Samstagabend in Velen mehrere abgestellte Autos. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 19.55 Uhr an der Kolpingstraße. Der Täter war circa 1,90 Meter groß, hatte eine stämmige Figur und war schwarz gekleidet. Er trug einen Hoodie und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell