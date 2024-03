Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte Täter randalieren

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Udo-Lindenberg-Platz / Am Stadtpark;

Tatzeit: zwischen 09.03.2024, 17.30 Uhr, und 10.03.2024, 10.10 Uhr;

Einigen Sachschaden angerichtet haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Gronau. Auf dem Udo-Lindenberg-Platz beschädigten die Täter mutwillig mehrere Laternen und einen Abfallbehälter. Zu weiteren Beschädigungen kam es im Bereich des Tierparks an der Straße Am Stadtpark. Dort zogen Unbekannte einen Zaun und mehrere Bänke in Mitleidenschaft. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell