Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen von körperlichen Auseinandersetzungen in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (06.10.2024) griffen zwei bislang unbekannte Täterinnen eine 18-jährige Frau an.

Gegen 05.40 Uhr sprach die Frau in der Jakoberstraße mit einem Taxifahrer. Die bislang unbekannten Frauen gingen die 18-Jährige an, schlugen und traten sie.

Die 18-jährige Frau musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die unbekannten Frauen und bittet um Hinweise zu den Täterinnen, aber auch dem Taxifahrer unter der 0821/323-2110.

Innenstadt - Am gestrigen Sonntagmorgen (06.10.2024) wurde der Polizei eine Schlägerei an der Blauen Kappe mitgeteilt. Laut Zeugenaussagen griffen drei bislang unbekannte Täter gegen 08.30 Uhr einen 50-jährigen Mann an. Der 50-Jährige sei geschlagen, getreten und eine kleine Treppe hinter gestoßen worden. Die drei bislang unbekannten Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Klinkertorstraße.

Der 50-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die unbekannten Männer und bittet um Hinweise zu den Tätern unter der 0821/323-2110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell