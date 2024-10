Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nachtrag: Polizeieinsatz an Berufsschule

Augsburg (ots)

In der Pressemitteilung Nr. 2237 berichteten wir Folgendes:

Haunstetten - Am heutigen Montagvormittag (07.10.2024) wurde der Polizei in der Berufsschule in der Haunstetter Straße mehrere verdächtige Personen mitgeteilt.

Gegen 10.45 Uhr stellte eine Lehrkraft mehrere bislang Unbekannte im Schulgebäude fest. Diese sollen sich verdächtig verhalten haben. Von einer Bewaffnung ist bislang nichts bekannt. Die Polizei wurde daraufhin informiert und ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. In Absprache mit der Schule blieben die Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss der Maßnahmen vor Ort, unter anderem der Absuche des Gebäudes, vorerst im Schulgebäude. Hierbei handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung für Schüler oder Lehrkräfte bestehen derzeit nicht.

Die Polizei klärt nun den Aufenthaltsort der bislang Unbekannten sowie deren Identität.

Ab hier neu:

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei den bislang unbekannten Personen um drei junge Männer. Diese hielten sich nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar unerlaubt im Schulgebäude auf.

Hierbei hatten die drei Männer ihre Oberbekleidung teilweise über das Gesicht gezogen oder das Gesicht mit einem Schlauchtuch verdeckt. Dies kam der Lehrkraft verdächtig vor, weshalb sie ankündigte die Polizei zu verständigen. Danach flüchteten die drei jungen Männer.

Die Polizei suchte den Bereich der Berufsschule ab. Hierbei wurde nichts Verdächtiges festgestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell