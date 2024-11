Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Unfall mit mehreren Beteiligten: Zwei Verletzte auf L 1134

Mühlacker (ots)

Am Dienstagvormittag ist es zum Verkehrsunfall mit drei Pkw auf der Landesstraße 1134 gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 21 Jahre alter Mann, gegen 11:00 Uhr, mit seinem VW die Landesstraße von Mühlacker kommend in Richtung Wiernsheim-Pinache als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte er mit dem Citroen eines 59 Jahre alten Fahrers. Im weiteren Verlauf fuhr ein Mercedes auf den Citroen auf. Aufgrund des Unfalls trug der Fahrer des VW leichte Verletzungen davon, der Fahrer des Citroen mittelschwere Verletzungen. Beide wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der 53 Jahre alte Fahrzeuglenker des Mercedes blieb unverletzt.

Am VW entstand ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro, am Citroen von etwa 15.000 Euro und am Mercedes von rund 7.500 Euro. Der VW und der Citroen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die aktuelle Sperrung wird aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und entsprechender Reinigungsarbeiten noch bis in den frühen Nachmittag hinein andauern.

