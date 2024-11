Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schnellbremsung verhindert Schlimmeres

Baunatal-Rengershausen (ots)

Glück im Unglück hatte am Sonntag (17.11./11.18 Uhr) ein aus der Türkei stammender Mann. Dieser lief im Bereich Baunatal-Rengershausen und Oberzwehren im Gleisbereich. Der Lokführer des ICE 772 erkannte die Person, und gab umgehend einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Mann verließ daraufhin den Gleisbereich. Nur durch das schnelle Handeln des Triebfahrzeugführers gab es keine Verletzten. Da die Person der deutschen Sprache nicht mächtig war entschloss das Zugpersonal, den Mann mitzunehmen und am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe der Bundespolizei zu übergeben. Hier wurde er von Beamtender Bundespolizeiinspektion Kassel in Empfang genommen und zur Dienststelle verbracht. Diese fertigten gegen den türkischen Staatsangehörigen eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Bundespolizei möchte erneut eindringlich auf die Gefahren im Gleis- bereich hinweisen. Nicht immer endet ein solches Fehlverhalten so glimpflich wie in diesem Fall. Durch den Vorfall erhielten insgesamt 4 Züge eine Verspätung von 67 Minuten.

