Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizisten lesen für Kinder - Kasseler Bundespolizei beteiligt sich am bundesweiten Vorlesetag

(Nord-, Ost- und Mittelhessen) Kassel - Fulda - Baunatal - Borken-Kleinenglis - Breitscheid (ots)

Am bundesweiten Vorlesetag engagierten sich am 15. November Beamtinnen und Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel, um Kinder an die Welt der Bücher heranzuführen und Freude am Lesen zu wecken. In fünf sozialen Einrichtungen der Region nahmen die Polizistinnen und Polizisten in Uniform an der Aktion teil und lasen in Kindertagesstätten, Schulen und Kliniken vor. Die Initiative, die unter der Schirmherrschaft und aktiven Teilnahme der Bundesinnenministerin, Nancy Faeser, stand, fand dieses Jahr u. a. auch mit aktiver Unterstützung der Bundespolizei in Kassel statt und wurde von den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern mit Begeisterung aufgenommen.

Vorleser in Uniform - ein besonderes Erlebnis für die Kinder

"Eine Aktion für mehr als nur Lesen!", sagt der Leiter der Bundespolizeiinspektion Kassel, Erster Polizeihauptkommissar Björn Schade. "Die Beteiligung meiner Beamtinnen und Beamten baut Brücken zwischen der Polizei und der jungen Generation. Sie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten wichtige Partner in unserer Gesellschaft sind - für Sicherheit und für Bildung!", so Schade weiter.

Dass Polizistinnen und Polizisten in Uniform für die Kinder vorgelesen haben, verlieh dem Vorlesetag eine besondere Bedeutung. Der Präsenz der Uniformierten zeigte den Kindern die menschliche Seite der Polizei und schuf gleichzeitig Vertrauen und Nähe. Es wurde dabei deutlich, dass Bundespolizistinnen und -polizisten nicht nur für Sicherheit sorgen, sondern auch als Vorbilder auftreten und zur Förderung von Bildung und Lesekompetenz beitragen möchten.

"Für viele Kinder war es etwas ganz Besonderes, dass ein echter Polizist oder eine echte Polizistin für sie eine Geschichte vorgelesen hat!", so ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Kassel. "Die Kinder waren fasziniert und hörten gespannt zu. Die Uniform hat sicher dazu beigetragen, dass sie die Vorleserinnen und Vorleser mit besonderem Respekt und Interesse betrachteten!", so der Sprecher weiter.

Leseförderung mit Signalwirkung

Durch die aktive Teilnahme der Bundespolizei sollen die Kinder ermutigt werden, selbst zu Büchern zu greifen und die Freude am Lesen zu entdecken. Die Begeisterung, die an diesem Tag in den Kindertagesstätten, Schulen und Kliniken spürbar war, lässt hoffen, dass viele der kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer das Lesen und Bücher als wertvolle Begleiter für ihre eigene Entwicklung entdecken.

Hier waren die Vorleser und Vorleserinnen der Kasseler Bundespolizei aktiv:

Die Bundespolizistinnen und -polizisten der Inspektion Kassel waren in folgenden Einrichtungen vor Ort:

Kindertagesstätte "Schwalm-Zwerge" im Schwalm-Eder-Kreis, in Borken-Kleinenglis, der Friedrich-Ebert-Schule in Baunatal, im Klinikum Kassel, im evangelischen Kindergarten Breitscheid (Lahn-Dill-Kreis) und der Kindertagesstätte Fulda Galerie.

Überall wurden die Geschichten mit großem Interesse verfolgt. Die Kinder, aber auch anwesende Erwachsene, waren beeindruckt, dass eine Polizistin oder ein Polizist extra für sie da war, um zu lesen.

Rechtlicher Hinweis:

Die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Veröffentlichung der gezeigten Frontalaufnahmen der jeweiligen Kinder liegen vor.

