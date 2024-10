Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A 864

Schwarzwald Baar Kreis) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf der Autobahn (15.10.2024)

Bad Dürrheim - A 864 (ots)

Zwischen einem 25-Jährigem Volvo-Fahrer und einem 42-Jährigem Mercedes-Fahrer ist es am Dienstag, gegen 16 Uhr zu einem Zwischenfall gekommen. Es nahm seinen Anfang auf der Autobahn 864 in Richtung A 81. Mehrere Mal versuchte der Mercedes-Fahrer den Volvo zu überholen, was ihm durch dessen Zutun zunächst nicht gelang. Im weiteren Verlauf überholte der Mercedes-Fahrer selbst verbotenerweise einen Unbeteiligten, welcher auf der rechten Fahrspur fuhr, rechts auf dem Seitenstreifen. Bald darauf trafen sich der Volvo und der Mercedes beim Zubringer zur A81 in Richtung Stuttgart erneut. Hier überholte der Volvo den Mercedes auf dem Seitenstreifen und führte danach ohne Grund eine Vollbremsung durch. Ein Unfall konnte gerade noch vermieden werden. Auf der A 81 verloren sich die Beiden kurzzeitig aus den Augen. Als sie sich jedoch zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen wieder trafen, kam es während eines erneuten Überholens doch noch zu einem Unfall, als der Fahrer des Volvos plötzlich von der rechten Fahrspur nach links wechselte und so mit einem bislang unbeteiligten Auto vor dem Mercedes seitlich zusammenstieß.

