POL-KN: (Oberndorf, Lkr. Rottweil) Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Verkehrsunfall (19.10.2024)

Oberndorf (ots)

Am Samstagnachmittag ist es gegen 15.50 Uhr auf der L415 von Oberndorf in Richtung Lindenhof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 52-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich einer Rechtskurve und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug prallte anschließend nach links in die Leitplanken. Durch die Kollision wurde die 41-jährige Beifahrerin leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 43 000 EUR.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07423 81010 mit dem Polizeirevier Oberndorf in Verbindung zu setzen.

