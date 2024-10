Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht und Zeugensuche (19.10.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem der bislang unbekannte Verursacher flüchtete, kam es am Freitag, 18.10.2024 gegen 18:00 Uhr auf der Kreisstraße 5500 von Trichtingen in Richtung Altoberndorf. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrem PKW die K5500, als ihr auf Höhe der Einmündung nach Irslenbach ein bislang unbekannter dunkler PKW auf dem dortigen Abbiegestreifen entgegenkam. Dieser touchierte den Außenspiegel der 26-Jährigen und kam in weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn, weshalb eine dort fahrende 56-jährige Fahrzeuglenkerin ausweichen musste um eine Kollision zu verhindern. Der dunkle unfallverursachende PKW überfuhr danach einen Randstein und kam zunächst im Grünstreifen zum Stehen. Kurze Zeit später entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle. Am PKW der 26-Jährigen entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverlauf oder dem dunklen PKW machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf am Neckar (Tel. 07423-81010) zu melden.

