Vöhrenbach (ots) - Am Montag ist, gegen 15 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem VW gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Am Ortseingang Vöhrenbachs kam der junge Mann nach rechts von der Straße ab und stieß mit der Mauer zusammen. Dabei verletzte er sich leicht an der rechten Hand. Der Schaden an Auto und Mauer beträgt etwa 20.000 Euro. Rückfragen bitte an: Daniel ...

