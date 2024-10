Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Unfall an Engstelle auf der Stockacher Straße - Zeugenaufruf (17.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag ist es auf der Stockacher Straße an einer Engstelle zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und 20.000 Euro Schaden gekommen. Eine 38-jährige VW-Fahrerin fuhr in Richtung Stadtmitte, als sie wegen eines am Fahrbahnrand parkenden Lastwagens ausscheren musste. Ihr entgegen fuhr ein 56-Jähriger in einem Mercedes. Auf Höhe des Lastwagens stießen die beiden Autos mit ihrer jeweiligen linken Seite zusammen. Die genauen Umstände des Unfalls sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein fünf jähriges Kind im VW und der Fahrer des Mercedes verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht. Ein Rettungswagen brachte den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Sachdienliche Angaben zum Unfall nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 / 9410) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell